Россия могла завезти в Беларусь новую партию ракет - "Беларускі Гаюн"

Страна-агрессор Россия могла завезти в соседнюю Беларусь новую партию ракет. На днях было зафиксировано движение транспортных самолетов из РФ, а также движение военных колонн на белорусской территории.

Об этом сообщила мониторинговая группа "Беларускі Гаюн".

Отмечается, что с 25 по 30 марта в белорусский аэропорт "Гомель" прилетали четыре российских тяжелых транспортных самолета Ан-124 "Руслан". К слову, перевозка ракет для ЗРК С-300/400 в Гомельском районе фиксировалась и раньше.

"Сегодня утром (30 марта — Ред.) в Гомельском районе была замечена колонна военной техники, состоящая из пяти седельных тягачей (вероятно, КамАЗ) без регистрационных знаков, которые могли перевозить по четыре ракеты для ЗРК С-300/400", – говорится в сообщении.

Отмечается, что колонна двигалась в составе белорусского ГАИ в направлении аэродрома "Зябровка". На этом аэродроме, кроме ЗРК С-300/400, располагаются российские военные.

Напомним, глава Кремля Владимир Путин заявил, что Россия разместит в Беларуси тактическое ядерное оружие. Мол, завершает строительство хранилища для такого оружия. Вместе с тем, диктатор говорит, что Москва не планирует передавать "ядерку", но как-то разместит ее там.

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