Россию могут привлечь к участию в "саммите мира": Ермак назвал условия

Глава Офиса президента Андрей Ермак пояснил, что Россия сможет принять участие в итоговом "саммите мира". В целом, Украина планирует провести еще два саммита и пригласить на итоговый РФ.

Об этом он сказал в ходе общения с журналистами, пишет "Украинская правда".

"Первый саммит – учредительный, на нем участники должны утвердить за основу "формулу мира" Зеленского из 10 пунктов… Второй саммит, итоговый, должен будет зафиксировать завершение войны", — сказал Ермак.

Он отметил, что в этом промежутке должны пройти еще несколько саммитов по разным направлениям "формулы мира" Зеленского. Там планируется разработать механизмы реализации окончание войны РФ против Украины. Россию могут пригласить на итоговое заседание. Однако агрессор должен вывести свои оккупационные войска из Украины.

"Мы не обсуждали в Джидде какие-либо сроки возможных переговоров с Россией. Но на момент окончания войны необходимо будет привлекать Россию", — сказал Ермак.

Саммит в Саудовской Аравии по миру в Украине

5-6 августа 2023 года в Саудовской Аравии состоялось заседание саммита по "формуле мира". В общей сложности в Джидде было представлено более 40 государств, что почти в три раза больше, чем на консультациях в Копенгагене. Страны согласились работать по "установлению справедливого мира".

Примечательно, что Китай принял участие в этом саммите и согласился на проведение следующих раундов переговоров.

В России возмутились из-за саммита в Саудовской Аравии, поскольку страну-оккупанта туда никто не пригласил.

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