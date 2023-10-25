Россия может атаковать Киев ракетой, которую не могут сбивать даже США - Defense Express

Военный эксперт Defense Express Иван Киричевский прокомментировал информацию, которую обнародовало издание BILD – экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в январе 2023 года предлагал Владимиру Путину нанести удар по большому украинскому городу с помощью космической ракеты-носителя.

По словам эксперта, если россияне действительно вынашивают такие планы, а этого нельзя исключать, то они могут использовать другое, к сожалению, более подходящее для этого средство.

Об этом он рассказал в эфире "1+1".

"К примеру, до 2017 года у них развивался бренд баллистической ракеты средней дальности под индексом РС-26 "Рубеж". И к счастью всего цивилизованного мира, россияне почему-то этот проект приостановили и отдали права проекту "Искандер" – то есть создание крылатой ракеты средней дальности для комплекса "Искандер". Затем прошлым летом они заявили о проекте ракеты средней дальности "Змеевик" для якобы уничтожения американских авианосцев. Затем они вновь заявили, что якобы приостановили этот проект. Еще один инструмент, который они могут попытаться запустить теоретически — противоракета А- 235 "Нудоль" для сбивания межконентальных баллистических ракет. Они именно этой ракетой угрожали сбивать спутники, которые обеспечивали Starlink Илона Маска в апреле 2022 года", — рассказал Киричевский.

Военный эксперт Defense Express также отметил, если россияне еще выносят такие безумные планы (атаковать Киев космической ракетой – ред.), они могут использовать для доставки конвенционной боевой части скорее эти две ракеты – "Змеевик" и А-235 "Нудоль".

"Тем более, что опасность этого плана заключается в том, что если они действительно на это пойдут, нечем сбивать даже у американцев. Есть, разве что комплексы THAAD, но они очень ограничены, там буквально несколько штук этих батарей. Каждая стоит $2 млрд. Оперативно перебросить их в Украину вряд ли получится. Хотя, если вдруг пойдет речь о том, что нам решат насыпать каких-то противоракетных средств, не названных. Значит, россияне перейдут к практической реализации этого безумного плана", — говорит Иван Киричевский.

Напомним, в ГУР прокомментировали возможный удар по Украине космической ракетой.

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