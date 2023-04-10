Россия может атаковать Украину новыми иранскими дронами – Гуменюк предупредила об опасности

Со временем Россия может получить от Ирана новый дрон-камикадзе Miraj-532 и использовать его для обстрелов Украины.

Об этом рассказала спикер Объединенного координационного прессцентра Сил обороны "Півдня" Украины Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона.

"Вполне вероятно, что они (дроны – ред.) могут быть в Украине. Мы понимаем, что на фоне определенной нехватки ракет, критического их количества, доведенный до такого предела враг может выискивать новые средства поражения, в том числе договариваться с партнерами о таких поставках. Пока мы не фиксировали ничего такого", — объяснила Гуменюк.

По ее словам, специалисты уже изучают заявленные характеристики этого дрона.

Гуменюк также подтвердила информацию о том, что качество беспилотников, применяемых Россией в последнее время против Украины, снизилось.

"Мы наблюдаем такое явление. Действительно, по всей вероятности, влияют те же санкции, которые должны все же заработать и отражаться также на боевой ситуации. И все же недооценивать врага нельзя. Камеры там есть, беспилотники активны. Сбор информации в таком случае говорит о том, что враг выискивает новые способы поражения на дистанции. Они собирают информацию о том, какое поражение будет наиболее эффективным", — резюмировала спикер.

Напомним, Иран испытывает новый дрон-камикадзе – беспилотник Miraj-532 может взрывать цели в радиусе 450 километров, взлетать с автомобиля, имеет рабочую высоту около 3,6 км и находиться в воздухе до 3 часов.

Читайте также: