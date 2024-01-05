Россия может более активно скупать баллистические ракеты за границей — ISW

Российская промышленность не способна производить необходимое количество баллистических ракет для постоянной "ударной кампании" по Украине.

Россияне могут активизировать свои усилия по закупке баллистических ракет за рубежом после того, как последние массированные ракетные удары по Украине достигли определенного успеха.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны ( ISW ).

В сообщении указывается, что на сегодняшний день российская оборонная промышленность способна производить 4 ракет "Искандер" и четыре ракеты "Кинжал" в месяц. При этом неизвестно количество ракет С-300/С-400, которое может производить ВПК РФ.

Эксперты отмечают, что российская промышленность не способна производить необходимое количество баллистических ракет для постоянной "ударной кампании" по Украине, поскольку для этого необходимо большое количество баллистики.

В ISW считают, что Россия активизирует усилия по закупке баллистических ракет за рубежом, если намерена продолжать интенсивные ракетные обстрелы.

Кроме того, в отчете ISW указывается, что эффективность российских баллистических ракет зависит от конфигурации ПВО Украины в целевой зоне и ударном комплексе.

Напомним, ранее сообщалось, что РФ атаковала ракетой промышленный объект в Кропивницком.

Кроме того, мы ранее информировали о массированном ракетном ударе по Киеву, куда прилетело, сколько пострадавших и что говорят местные.

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