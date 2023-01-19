Россия может бросить на войну современные танки "Армата": аналитик заявил, что это "сырые" недоделанные машины

Чернык отметил, что у России нет уже в рукавах ни одного серьезного военного аргумента.

Российские современные танки Т-14 "Армата" представляют собой очень "сырые" машины с колоссальными проблемами. Их всего изготовлено в количестве 30 единиц, которые никак не изменят ситуацию на фронте.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал военный аналитик, полковник ВСУ Петр Чернык.

Отметим, что британская разведка ранее сообщила, что Россия с пропагандистской целью рассматривает возможность перекидывания небольшого количества танков Т-14 "Армата" в Украину.

"Это очень "сырой" танк. Т-14 "Армата" построен по принципу, что у башни нет личного состава, он невероятно тяжелый и большой. Там есть очень серьезные проблемы с трансмиссией и с двигателем. Там просто колоссальные проблемы с системами наведения. Они пробовали вложить в этот танк какую-то современную электронику. Их всего в пределах 30 единиц изготовлено. На мой взгляд, это чистой воды пропагандистский нарратив, направленный исключительно на собственное население. Вот, мол, у нас есть какое-то чудо-оружие, которое поможет переломить ход этой войны", – оценил Чернык.

"В конце концов, если россияне решат бросить в бой свои "сырые" недоделанные машины, то таких "зверей" мы еще не трофеили. Значит, затрофеим", – в шутку добавил он.

Аналитик заметил – если Россия решит бросить эти танки в бой, это будет свидетельствовать о том, что она "не имеет уже в рукавах ни одного серьезного военного аргумента".

"Эти 30 танков никоим образом не способны повлиять на ход боевых действий даже на каком-то отдельном участке фронта", — подчеркнул полковник.

Напомним, украинская разведка еще в апреле 2022 года сообщила, что из-за финансовых проблем и отсутствия импортных деталей в России останавливается производство новых танков, в частности Т-90 и Т-14 "Армата".

В ноябре того же года президент РФ Владимир Путин приостановил действие госпрограммы производства оружия. По плану этой программы, среди прочего, в армию должны были поступить и дивизионы танков "Армата".

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