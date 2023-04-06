Россия может добровольно вывести войска из Украины: эксперт назвал единственный вариант

Если власть в РФ окажется в руках демократических лидеров, у них будет две причины для деоккупации Украины без принуждения.

Жест "доброй воли" с выводом российских войск со всей оккупированной территории Украины, включая Крым, возможен только после того, как Путин потеряет власть в Кремле, а ему на смену придут демократические руководители.

Об этом говорил военный эксперт Олег Жданов в своем видеоблоге, отвечая на вопросы.

По его словам, после отстранения Путина от власти тем или иным способом новое руководство России будет заинтересовано в том, чтобы вывести войска из Украины добровольно. Для этого, по мнению эксперта, есть две причины.

"Для того чтобы перед внутренней аудиторией сохранить жизнь военнослужащих и сказать, что мы вернули вам их живыми и здоровыми, а с другой — в обмен на полный вывод всех российских войск из Украины получить отмену санкций со стороны Запада", — отметил Жданов.

При этом он добавил, что мало верит в такое развитие событий, хотя полностью исключать такой вариант не стоит.

“Вероятность достаточно низкая. Да, там брожение идет, процесс запущен, недовольство растет среди элит, даже среди окружения Путина. Проблема даже не в том, чтобы отстранить Путина от власти, проблема в том, что никто не хочет брать на себя ответственность”, — объяснил Жданов.

Напомним, после того, как Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина, так называемые "башни Кремля" начали активно подыскивать кандидатуру его преемника. Такую информацию обнародовало Главное управление разведки Минобороны Украины.

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