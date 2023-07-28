Россия может еще долго поддерживать нынешний темп войны за счет человеческих ресурсов – разведка Эстонии

Россия поставила перед собой задачу набрать в армию 400 000 человек, но даже половины этого количества будет достаточно для восстановления потерь.

Разведка сил обороны Эстонии считает, что Россия может еще долго продолжать поддерживать существующий темп войны за счет больших человеческих резервов.

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Об этом заявил Глава разведцентра Сил обороны Эстонии полковник Марго Гросберг ERR.

Он заявил, что у России пока не очень хорошие дела в плане резервов, как у Украины, но Кремль может привлечь дополнительно около 190 тысяч человек в рамках объявленного 1 апреля набора в вооруженные силы.

Издание отметило, что Россия ставила перед собой задачу набрать в армию 400 000 человек, но даже половины этого количества будет достаточно для восстановления потерь.

Гросберг напомнил, что разведка Эстонии оценивает потери РФ в 130-140 тысяч военнослужащих погибшими и тяжелоранеными.

"Если до конца года удастся набрать еще около 190 000 человек, то это позволит восполнить потери, что означает затягивание войны, но в то же время это позволит российскому политическому руководству не объявлять мобилизацию, как это было сделано в сентябре прошлого года. При таких темпах набора можно сохранять статус-кво, как это было в течение всего этого года», – резюмировал он.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские военные на юге впервые вплотную подошли к российским "зубам дракона" якобы к востоку от маленьких сел Новое и Харьковское Запорожской области.

Кроме того, мы ранее информировали, что военный аналитик Алексей Гетьман сообщил, что украинские Силы обороны якобы прорвали первую линию обороны оккупантов на юге.

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