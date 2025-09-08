Беспилотник Shahed / © reuters.com

Россия имеет значительные запасы беспилотников и ракет, что позволяет ей ежедневно наносить массированные удары по украинским городам и селам.

Об этом в эфире Эспрессо заявил генерал армии Украины, глава Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах Николай Маломуж.

Россия выбрала стратегию масштабирования количества беспилотников и ракет. Она их скапливает. Каждый день она уже может запускать до 1000-1200 разных типов «шахедов». Это и собственное производство, и то, что он получает из Китая, Ирана и частично из Северной Кореи», — отметил он.

По его словам, у Кремля сейчас большой запас вооружений, чтобы «ежедневно наносить стратегические удары по большинству стратегических объектов и, самое главное, по городам и селам Украины».

Маломуж подчеркнул, что диктатор Путин пытается заставить украинцев требовать от власти уступок.

«Он пытался сделать это через Дональда Трампа, давя на европейцев и президента Зеленского, чтобы мы отдали часть территорий. Но эта стратегия провалилась. И этот провал, признанный в Пекине, теперь пытается компенсировать войной», — сказал генерал.

По его словам, под «миром» Путин понимает оккупацию и добровольное отступление Украины по ряду позиций.

«Теперь он делает ставку на удары по мирным гражданам, наиболее незащищенным, а также по инфраструктуре и энергетическим объектам осенью. Кроме того, Кремль готовит новые наступательные операции на фронте. Сегодня уже накоплены новые резервы — около 252 тысяч военных. Это означает комплексные удары по населению и объектам энергетики, которые будут влиять на жизнь украинцев осенью и зимой», — сказал Маломуж.

Ранее сообщалось, что Россия усиливает атаки дронов, устанавливая новые рекорды почти ежемесячно по количеству выпущенного оружия.

Мы ранее информировали, что в ночь на 7 сентября Россия совершила самый масштабный воздушный удар по Украине с начала полномасштабного вторжения.