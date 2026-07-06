Россия может готовить комбинированную атаку: мониторы сообщают о пусках Х-101 и угрозе "Цирконов"

Циркон / © ТСН.ua

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По данным мониторинговых ресурсов, стратегические бомбардировщики РФ могли совершить предварительный пуск крылатых ракет Х-101 из воздушного пространства Вологодской области.

Если информация подтвердится и пуск не был имитационным, ракеты могут войти в воздушное пространство Украины примерно в ближайшие полтора часа.

Кроме того, мониторинговые каналы сообщают о повышенном уровне угрозы применения баллистического вооружения и ракет "Циркон". По их информации, идет подготовка к возможным пускам "Цирконов" из временно оккупированного Крыма и Курской области РФ. Также предполагается, что одной из потенциальных целей атаки может стать Киев.

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Официального подтверждения этой информации от Воздушных сил ВСУ на момент публикации нет.

Украинцев призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и немедленно направляться к укрытиям в случае их объявления.

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