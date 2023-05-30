Россия может готовить масштабный удар ракетами и дронами: в ОК "Пивдень" предупредили об опасности

Руководитель объединенного прессцентра ОК "Пивдень" Наталья Гуменюк предупредила украинцев о вероятности нового массированного ракетного удара со стороны российских оккупантов. Также террористы из РФ могут запустить по Украине дроны.

Об этом она сказала 30 мая в эфире телемарафона.

Гуменюк пояснила, что оккупанты могут применить для ударов по Украине ракеты морского базирования. Она подчеркнула, что РФ долгое время их не использовала и могла накопить ресурсы. В Черном море сейчас находятся 2 подводных и 1 надводный ракетоносители. Общий залп ракет "Калибр" может достигать 16 единиц.

"Напомню, что пуски подводных носителей обнаружить системам ПВО несколько сложнее. Это может свидетельствовать о том, что враг действительно готовит коварную атаку с помощью смешанного типа различных боеприпасов, как они уже любят. Это микширование дроновой и ракетной атаки", — пояснила она.

Представитель ОК "Пивдень" добавила, что оккупанты могут запускать по Украине ракеты и дроны в несколько волн, чтобы истощить и выследить систему ПВО.

Ракетные удары по Украине: что известно

В мае российская террористическая армия все чаще выпускает по Украине ракеты и иранские дроны. В ночь на 29 мая террористическая армия РФ выпустила по нашему государству до 40 крылатых ракет и 35 дронов. Большинство из них удалось сбить. Всего в эту ночь оккупанты обстреливали 15 областей нашего государства.

Также 29 мая Россия ударила по Киеву 11 ракет "Искандер". Их всех удалось сбить.

В ночь на 30 мая оккупанты иранскими дронами в очередной раз атаковали Украину. Россияне выпустили 31 "шахед", 29 из них сбили. Есть разрушение, также погибла 33-летняя женщина, вышедшая на балкон, чтобы посмотреть на работу ПВО.

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