Россия может готовить наступление на Херсон под прикрытием перемирия: что заметили военные ВСУ

Армия России / © Associated Press

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Российские войска могут использовать гуманитарное перемирие в Херсонской области для подготовки нового масштабного наступления. Украинские военные сообщают об активном опрокидывании техники, накоплении вооружения и обустройстве позиций на оккупированном левобережье Днепра.

Об этом пишет BILD со ссылкой на украинских военнослужащих, утверждающих, что видели соответствующие кадры из разведывательных беспилотников.

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По их предположениям Россия может начать наступление сразу после завершения режима тишины 1 ноября.

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Россия накапливает технику и вооружение возле Херсона

По словам одного из собеседников, российские грузовики КамАЗ с боевыми группами постоянно перемещаются оккупированной территорией. В то же время, промышленную зону Каховки покрывают антидроновыми сетками, вероятно, для защиты техники от украинских беспилотников.

Украинские военные предполагают, что оккупанты готовят позиции вдоль примерно 100-километрового участка Днепра, создавая предпосылки для возможного наступления.

О значительном количестве российских военных грузовиков сообщают также жители оккупированной Голой Пристани, расположенной примерно в 14 километрах юго-западнее Херсона.

Особую обеспокоенность вызывает ситуация вблизи Раденска, где, по свидетельству украинского военного, россияне накапливают реактивные системы залпового огня «Град» и укрепляют позиции.

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«Лес практически забит установками "Град". Лес вырубают, древесину вывозят. Бункеры укрепляют. Они готовят что-то плохое», — рассказал боец.

Другой собеседник BILD сообщил, что оккупанты также перемещают беспилотники ближе к Днепру. Он убежден, что после завершения перемирия ситуация на Херсонском направлении ухудшится и не исключает попытки высадки российского десанта.

Почему под угрозой может оказаться Херсон

Олешки расположены на оккупированном левобережье Днепра, примерно в четырех километрах от Херсона. После освобождения областного центра украинскими войсками 11 ноября 2022 река стала линией разграничения между украинскими и российскими позициями.

По предположению собеседников BILD, россияне могут готовиться к попытке форсирования Днепра и возвращению контроля над Херсоном.

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Что происходит в Олешках во время перемирия

Тем временем в Херсонской области продолжается гуманитарное перемирие, введенное для помощи жителям временно оккупированных Олешек.

По информации BILD, российская сторона обнародовала кадры разминирования так называемой "дороги смерти" между Олешками и Раденском. Эвакуацию гражданских планируют начать 31 октября.

В городе остаются примерно 2000 человек, которые страдают от нехватки продовольствия и длительных атак. Для эвакуации необходимо записаться в специальные списки, однако из-за отсутствия интернета не все жители знают о такой возможности.

По данным издания, людям также не разрешают брать с собой домашних животных.

Украинские военные опасаются, что после завершения гуманитарного перемирия Россия может резко активизировать боевые действия в Херсонской области. В то же время, сообщения о подготовке масштабного наступления остаются неподтвержденными.

ISW также предупреждает об опасности

Аналитики Института изучения войны (ISW) также предупредили, что российская армия может воспользоваться гуманитарным перемирием в Олешках для пополнения и восстановления своих сил в Херсонской области.

По данным ISW, за соблюдение режима тишины отвечает российская группировка "Днепр". 27 октября министр обороны РФ Андрей Белоусов встретился с его командующим Михаилом Теплинским. По сообщению Москвы, они обсуждали применение беспилотников в регионе.

Аналитики также обратили внимание на риски эвакуации. По обнародованным Fox News документам, жителей Олешек планируют 31 октября вывезти через российскую Анапу в белорусский Гомель.

В то же время, маршрут возвращения людей на подконтрольную Украине территорию остается непонятным. Неизвестно также, будут ли эвакуированы возможность свободно принимать решения без принуждения со стороны России.

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