Россия может готовить новую ракетную атаку по Украине: Гуменюк назвала признаки

Россия может готовиться к новому массированному ракетному обстрелу Украины, поэтому оккупанты проводят активную разведку авиацией и беспилотниками.

Об этом начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк сообщила в эфире телемарафона "Единые новости" 4 февраля.

Она отметила, что сегодняшняя масштабная воздушная тревога в Украине была объявлена из-за взлета вражеской разведывательной авиации и это подтверждает подготовку РФ к массированной атаке.

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"Враг собирает максимальную информацию, активизировал разведывательные БПЛА, которые мы достаточно результативно сбиваем. Но видим, что их все больше и больше появляется из акватории Черного моря, вдоль побережья в Николаевской области и фиксируем направление на Одесскую область", – рассказала Гуменюк.

Она также сообщила, что российская корабельная группировка хоть и состоит из девяти кораблей в Черном море, но ни одного ракетоносителя на службе сейчас нет из-за шторма.

"Они укрываются в пунктах базирования. Хотя это совершенно не свидетельствует о том, что они не собираются атаковать. Помним, чтобы выйти на боевые позиции, им нужны 1,5-2 часа", – обратила внимание представительница Сил обороны юга.

Она подчеркнула, что российские оккупанты тяготеют к определенным датам и февраль – специфический для них месяц.

"Они вполне вероятно могут готовить такой удар и сегодняшняя тревога, которая была по всей территории Украины из-за взлета, в частности, разведывательной авиации, тому подтверждение. Враг собирает информацию и готовится (к ракетной атаке – ред.)", – предупредила Гуменюк.

Напомним, ранее спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что в настоящее время сохраняется угроза ракетных ударов врага с территории Беларуси – как это было с начала полномасштабного вторжения РФ. Там базируются российские истребители Миг-31, являющиеся потенциальными носителями ракет "Кинжал".

Отметим, что около 24 февраля Россия может попытаться устроить новое масштабное наступление на Украину. Об этом предупреждал Министр обороны Алексей Резников.

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