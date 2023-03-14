Россия может готовить новую ракетную атаку: в ОК "Юг" заявили об угрозе с моря

О готовящейся атаке может свидетельствовать тактика врага, когда сначала работает авиация, а затем присоединяются носители ракет с Черного моря.

Россия вывела в Черное море 17 кораблей к вечеру 14 марта с 28 ракетами "Калибр" на борту.

Об этом руководительница пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк сообщила в эфире телеканала "Мы — Украина".

"Мы тщательно отслеживаем их активность по всем направлениям. Параллельно с поднятием авиации враг наращивал и присутствие в Черном море, несмотря на мощный шторм. К примеру, сегодня к вечеру уже накопили 17 кораблей в Черном море, среди которых четыре ракетоносителя, один из которых подводный", – рассказала Гуменюк.

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Она обратила внимание – вполне вероятно, что к пуску готовы до 28 "Калибров".

"Такая тактика, когда сначала работает авиация, а затем присоединяются носители ракет с Черного моря, может свидетельствовать о подготовке массированного ракетного удара", – предупредила спикер Сил обороны юга.

Напомним, 14 марта в Украине четырежды объявлялась воздушная тревога по всей территории государства. Позже в Воздушных силах ВСУ сообщили, что это было связано с активностью российской тактической авиации, ракетными комплексами и полетами МиГ-31.

По мнению военного эксперта Романа Свитана, такие действия врага свидетельствуют о его попытке найти линию украинской системы ПВО и прощупать ее.

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