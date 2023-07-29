Россия может готовить новую тактику ракетных ударов по Украине — ВСУ

Украина приняла меры по защите портовой инфраструктуры.
В настоящее время российские оккупационные войска взяли паузу в обстрелах Украины. Впрочем, возможно, РФ готовится к новым ударам.
Об эфире телемарафона сообщила руководитель объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.
По ее словам, Силы обороны приняли меры по защите портовой инфраструктуры и обеспечению максимальной работы ПВО.
"Надеемся, что принятые меры будут достаточно эффективными, но наблюдая за тем, что враг взял определенную паузу, можно заключить, что он готовится к следующим атакам по возможно новой тактике", — подчеркнула она.
Гуменюк отметила, что российские корабельные группировки в связи со штормом сокращены фактически вдвое.
"Собирают надводную обстановку. Ракетоносители в пунктах базирования, на боевом дежурстве они не наблюдаются. Также продолжается курсирование больших десантных кораблей вдоль паромной переправы", — добавила представитель ВСУ.
Напомним, раньше в ВСУ предупреждали о новых атаках россиян. оккупанты, вероятно, не откажутся от комбинированных атак с применением различных видов вооружения.