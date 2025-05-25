Россия может готовить новую воздушную кампанию параллельно с наступлением на земле – FT

Последствия атаки по Украине. / © Игорь Клименко

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Россия может готовить новую масштабную воздушную кампанию против Украины, которая будет сопровождать потенциальное новое наступление на суше.

Об этом пишет Financial Times, ссылаясь на западных аналитиков и украинских чиновников.

По словам источников издания, недавний всплеск массированных ракетных и дроновых атак может стать началом более широкой стратегии. Российские войска атаковали Украину рекордным количеством дронов на прошлой неделе – более 270 – и продолжают накапливать боеприпасы.

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"В ближайшие месяцы мы можем увидеть множество ракет, которые будет использовать Россия", - заявил FT аналитик Конрад Музика, директор польской компании Rochan Consulting, специализирующейся на военных исследованиях.

Эксперты отмечают, что Москва производит ракеты и БПЛА быстрее, чем тратит их, и это позволяет ей формировать резервы для массированных ударов.

На фоне таких угроз украинская ПВО, несмотря на успехи, остается уязвимой: система нуждается в непрерывном усилении. Но сейчас поставки из США находятся под политическим давлением, а европейские усилия не способны полностью компенсировать отсутствие американской помощи, особенно в сфере противовоздушной обороны.

Ранее о подготовке к новым комбинированным ударам по Украине сообщил ЦПИ. В российском информационном пространстве уже зафиксированы признаки такой подготовки.

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