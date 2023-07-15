Россия может готовить новые "жесты доброй воли": Свитан назвал направления

Самое плохое для России направление – это часть бахмутско-соледарского выступления. Еще полгода назад противник вклинился в нашу оборону, а продвинуться дальше не смог.

Об этом в интервью "Главреду" рассказал военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан.

"По большому счету теперь фланговыми ударами мы их зачищаем. С военной точки зрения, россиянам выгодно оттуда уйти: из Бахмута, Соледара и Большой Новоселки. Иначе мы их просто уничтожим. Они это прекрасно знают", – отметил он.

Также, по словам военного эксперта, если говорить о возможном глобальном уходе российских войск – это будут Запорожское и Херсонское направления.

"Россиянам, с военной точки зрения, невозможно удержать Запорожскую и Херсонскую области. В результате мер, которые сейчас активно проводятся, эти два участка фронта однозначно будут зачищены от российских войск. Если у российского командования возобладает военное мнение, то они уйдут оттуда сами — закроются в Крыму и попытаются запечататься на Донбассе", — резюмировал Свитан.

Напомним, ВСУ продолжают наступательные действия в Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях.

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