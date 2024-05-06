Россия может готовить обстрел украинской энергетики: в Воздушных силах объяснили тактику оккупантов

В Воздушных силах наблюдают, как враг снова активизировался, начав в то же время меньше использовать своих ракет разных типов.

Российские оккупанты, скорее всего, готовятся к следующему массированному обстрелу по Украине, в частности – по ее энергетике. Именно поэтому наблюдается относительное затишье атак со стороны России.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш в эфире телемарафона.

"Вероятнее всего, что враг планирует и готовится к проведению следующих атак. Мы не можем знать наверняка их стратегический замысел. Однако вероятнее всего, что сейчас противник сейчас анализирует результаты, которые он нанес в последние месяцы по нашей энергетике", – сказал спикер Воздушных сил.

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Как заметил Евлаш, вероятно, враг считает, что определенные его цели достигнуты. Однако для того чтобы проводить с большей периодикой атаки, ему необходимо накапливать свои ракеты.

"Он (враг – ред.) не может использовать все под ноль. В частности, должен оставаться какой-то стратегический запас. Поэтому мы видим сейчас такое несколько затишье. Перед тем мы видели определенным образом неиспользование беспилотников типа "Шахед", – сказал он.

Сейчас в Воздушных силах наблюдают, как враг снова активизировался, начав меньше использовать своих ракет разных типов.

"Однако еще серьезной проблемой остается использование КАБов", – подчеркнул Евлаш.

Напомним, министр энергетики Герман Галущенко рассказал, возможны ли блэкауты в Украине из-за массированных ударов РФ. По его словам, украинцам нужно готовиться к любым сценариям весной и летом.

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