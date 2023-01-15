Россия может готовить провокацию с подрывом автомобилей ОБСЕ – журналист

На украинско-российской границе были замечены внедорожники с маркировкой ОБСЕ, которые Россия не могла ввести законным способом.

Российские захватчики могут готовить провокацию на территории Украины с автомобилями с маркировкой ОБСЕ, как один из вариантов – устроить подрыв внедорожников, чтобы отвлечь медийное внимание от последствий ракетного удара по Днепру.

Об этом рассказал журналист Андрей Цаплиенко, опубликовав фото сделано сегодня, 15 января, перед КПП возле оккупированного Изварино Луганской области.

На фото заезжающие из России трейлеры-автовозы перевозят внедорожники Toyota Land Cruiser с маркировкой ОБСЕ. Именно на таких автомобилях до 24.02.2022 передвигались по Донбассу наблюдатели миссии ОБСЕ.

Фото: УНИАН

"Машины ОБСЕ легально никак не могли оказаться в распоряжении россиян. Моя версия. Автомобили нужны сейчас россиянам для провокации. Например, их могут взорвать, не исключено, что с жертвами, а затем обвинить Украину в преступлении против ОБСЕ. Такая провокация, со следующим тиражированием в российских медиа, позволила бы отвести медийное внимание от реального военного преступления, совершаемого россиянами в Днепре", — пояснил журналист.

Ракетный удар по многоэтажке в Днепре.

Российские военные попали ракетой Х-22 в жилую многоэтажку в Днепре 14 января. Удар террористов разрушил 72 квартиры.

Командующий Воздушными Силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук пояснил, что у ВСУ пока нет огневых возможностей сбить крылатую ракету типа Х-22.

В результате атаки погиб 21 человек, среди жертв – 1 ребенок.

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