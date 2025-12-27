Россия может готовить "Шахеды" для удара по Европе: эксперт предупредил об опасных планах Кремля

Беспилотник / © ТСН

Россия продолжает совершенствовать орудие убийства. Оккупанты провели глубокую модернизацию дронов-камикадзе типа «Шахед» и вышли на стабильный уровень производства в 3 тысячи единиц в месяц.

Об этом рассказал авиаэксперт Константин Криволап для «24 Канала».

Как изменились дроны

По словам эксперта, российские инженеры не прекращают попыток обойти украинскую ПВО. По последним данным, модернизация коснулась практически всех ключевых узлов беспилотника. Кроме перемен в корпусе, враг значительно улучшил «начинку».

Россияне улучшили не только корпус, но и электронику, увеличили боевую часть, заменили двигатель, усовершенствовали GPS-антенны, сделав дрон более стабильным и устойчивым к украинским средствам РЭБ. Они начали использовать новые средства связи.

Отдельную угрозу представляют разведывательные дроны, которые все более нагло ведут себя в украинском небе. Эксперт отмечает проблемы в противодействии этим «глазам» врага.

«Над Киевом где-то 1,5-2 часа летали разведывательные дроны, хотя вообще не должны были. Их не уничтожали, хотя вроде бы есть соответствующие средства. Если бы работала легкомоторная авиация, эти разведчики не летали бы так долго — их уничтожили бы», — сказал Криволап.

Однако эксперт утверждает, что, несмотря на громкие заявления российской пропаганды о постоянном наращивании мощностей, реальность выглядит несколько иначе. Россия действительно достигла высокого темпа производства еще летом, выпуская около 100 смертоносных «птичек» в сутки.

В июне Россия достигла производства 3 тысяч «Шахедов» в месяц, то есть около 100 в сутки, обещая увеличить до 4 тысяч в октябре и 6 тысяч к Новому году, но на последнюю цифру так и не вышла.

Это свидетельствует о том, что вражеский ВПК «уперся» в определенный технологический или ресурсный предел, который пока не может преодолеть.

Прицел на Европу и ракетный шантаж

Эксперт предполагает, что нынешнее накопление дронов и увеличение количества площадок для их запуска преследует не только террор украинцев. Кремль может готовить почву для более масштабных провокаций.

По словам Криволапа, существует версия, что они накапливают «Шахеды» для будущих атак. Враг увеличил количество точек запуска с 6 — 8 до около 20, и это, пожалуй, предел их возможностей. Пока они достигли лимита.

Вторая версия о накоплении «Шахедов» — их готовят к применению в Европе.

По словам эксперта, это может быть элементом гибридной войны и запугиванием Запада. Параллельно с этим Москва пытается поразить мир новыми «аналоговнеет» ракетами, такими как «Искандер-1000» или мифический «Орешник».

Это может быть попыткой запугать Европу. Кроме накопления «Шахедов», появилась информация о создании баллистической ракеты «Искандер-1000» с дальностью 850-1000 километров вместо 500 километров, но технически ничего нового там не произошло», — отметил Криволап.

Специалист объясняет, что за громкими названиями часто прячутся старые советские проекты или незначительные модификации уже известного оружия.

«Это тот самый „Искандер-М“, который изначально проектировался на дальность 850 — 1000 километров. Аналогично северокорейская КН-23 (копия Искандера) летает на 850 километров, и украинская ракета Сапсан также проектировалась на 800 — 1000 километров, — отметил специалист.

Что касается размещения нового оружия в Беларуси, то ситуация выглядит еще более сомнительной. Эксперт считает это очередным витком информационно-психологической операции.

«Третья попытка запугать европейцев — заявления о размещении „Орешника“ в Беларуси, причем сначала одного, потом 10. Возможно, есть какие-то „подземные коммуникации“. Никто не видел никаких подтверждений, что „Орешник“ физически существует», — отметил Криволап.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сделал тревожное заявление о ракетах «Орешник» в Беларуси. Он уверен, что это создает опасный прецедент для мировой безопасности. Украина уже готовит общий ответ на эти действия вместе с международными партнерами.

По его словам, у Киева есть точная информация о том, где именно в Беларуси Россия размещает «Орешники». Украина передала эти данные западным партнерам. Зеленский подчеркнул, что уничтожить эти ракеты обычными дронами невозможно, поэтому ключевой метод борьбы — экономическое давление на производство.