Россия может хоть завтра остановить агрессию, но никаких признаков этого мы не видим – Блинкен

Россия может хоть завтра остановить агрессию, но никаких признаков этого мы не видим – Блинкен

Энтони Блинкен отметил, что видит еще несколько месяцев конфликта.

Россия может хоть завтра остановить агрессию, но никаких признаков этого США не видят.

Об этом заявил Государственный секретарь США Энтони Блинкен на совместной с Генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом конференции 1 июня.

Блинкен добавил, что видит еще несколько месяцев конфликта.

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"Мы не знаем, как будет развиваться война в Украине и сколько времени будет продолжаться, мы видим еще несколько месяцев конфликта. Если Россия завтра решит остановить агрессию, она может это сделать, но никаких признаков этого мы не видим", — отметил Госсекретарь США.

На этой же пресс-конференции Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина нуждается в оружии для эффективной защиты в войне с Россией и начале контрнаступления. Соединенные Штаты будут поддерживать Украину всем необходимым для этого. "Мы не знаем, когда это произойдет. Мы не знаем, как это произойдет. Но что мы можем сказать – это то, что мы сделаем: Украина должна иметь достаточно оружия, чтобы себя защитить", – добавил Блинкен.

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