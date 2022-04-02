Россия может использовать армию из Приднестровья как маневр для отвлечения: Арестович оценил угрозу

Россия может использовать армию из Приднестровья как маневр для отвлечения: Арестович оценил угрозу

РФ таким образом придумывает новый метод, чтобы оставить украинские войска на тех местах, где они сейчас находятся.

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что армия непризнанного Приднестровья фактически небоеспособна, поэтому непосредственной военной опасности она не представляет.

Об этом он рассказал в эфире 24 канала.

"Если считать так называемую "милицию" так называемых "ЛНР" и "ДНР" первым и вторым армейским корпусом (России – ред.), то армия так называемой "Приднестровской молдавской республики" от 2017 года россиянами используется как третий армейский корпус и во всех учениях принимает соответственно участие", – объяснил Арестович.

"Но надо понимать, что она (армия "ПМР" – ред.) не очень боеспособна, скажем так очень мягко. Потому что отмобилизована она – 20 тысяч человек всего, а на самом деле гораздо меньше. У них техники нет практически, которая боеспособна. И есть полторы тысячи где-то россиян, которые там удерживают штаб 14-й армии и охрану складов. То есть непосредственной военной опасности она не представляет", — отметил советник главы ОП.

В то же время, он предположил, что армия непризнанной "ПМР" может быть использована в войне против Украины как маневр отвлечения.

"Она (Россия – ред.) может попробовать это как отвлекающий маневр для того, чтобы мы не перекидывали войска из освобожденных зон – Киевщина, Одесщина, которым практически ничего сейчас не угрожает – к востоку, где завязывается основная драма этой войны, другая половина этой войны", – объяснил Арестович.

Он добавил, что Россия таким образом придумывает новый метод, чтобы оставить украинские войска на тех местах, где они находятся.

"Речь о том, что попытка россиян обеспечить оперативное оцепление наших войск между Изюмом и Марьинкой, взять в плен и добить Мариуполь. Они понимают, что они выходят из Киевщины, они никогда не возьмут Одессу. И они понимают, что мы можем взять свободное подразделение, которое охраняет Киевщину, и перекинуть его на ту сторону. И для того, чтобы этого не было, они придумывают новейшие способы оставить наши войска на месте, в частности активность в Приднестровье", — пояснил советник главы президентского офиса.

Напомним, в Генштабе ВСУ сообщили, что активизирована работа по привлечению подразделений российских войск, базирующихся на территории Приднестровского региона Молдовы для проведения провокаций и демонстрационных действий на границе с Украиной. Возможно их вовлечение в боевые действия против Украины.

В МИД Молдовы не смогли подтвердить информацию Генштаба ВСУ о мобилизации российских военных из непризнанного Приднестровья.

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