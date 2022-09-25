Россия может использовать мобилизацию для усиления Росгвардии – британская разведка

Подразделения Росгвардии сыграли важную роль как в боевой, так и в тыловой охране в Украине и способствуют проведению псевдореферендумов.

Власти России могут использовать мобилизацию для усиления подразделений Росгвардии дополнительными силами.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в ежедневном обзоре.

Известный российский националист депутат Думы РФ Александр Хинштейн 21 сентября призвал распространить частичную мобилизацию российских вооруженных сил на Росгвардию.

"Подразделения Росгвардии сыграли важную роль как в боевых действиях, так и в обеспечении безопасности тыла в Украине и способствуют проведению референдумов по присоединению оккупированных территорий", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что силы предназначены для выполнения функций внутренней безопасности, чтобы обеспечить преемственность путинского режима. Они были особенно плохо подготовлены к интенсивным боевым действиям в Украине.

"Учитывая необходимость подавления растущего внутреннего несогласия в России, а также выполнения оперативных задач в Украине, Росгвардия, скорее всего, будет иметь особую нагрузку. Существует реальная вероятность того, что мобилизация будет использована для усиления подразделений Росгвардии дополнительным личным составом", — говорится в отчете.

Напомним, в РФ могут принудительно мобилизовать украинских военнопленных.

Читайте также: