Россия может использовать тактическое ядерное оружие в Украине из-за провалов на поле боя — директор ЦРУ

Россия может использовать тактическое ядерное оружие в Украине из-за провалов на поле боя — директор ЦРУ

Бернс подчеркнул, что ЦРУ "очень внимательно следит за этим".

Соединенные Штаты предупреждают, что заявления России о применении тактического ядерного оружия в Украине не следует легкомысленно воспринимать. Кремль может предпринять такой шаг, поскольку Москва продолжает испытывать трудности на поле боя.

Об этом заявил в четверг, 14 апреля, директор ЦРУ Билл Бернс, сообщает CNN.

" Учитывая потенциальное отчаяние президента Путина и российского руководства, учитывая неудачи, с которыми они до сих пор сталкивались в военной сфере, никто из нас не может легкомысленно относиться к угрозе, представляемой потенциальным дополнением к тактическому ядерному оружию или ядерному оружию малой мощности", – сказал он.

Бернс подчеркнул, что ЦРУ "очень внимательно следит за этим", но он подчеркнул, что США еще не видят никаких признаков того, что Россия готовится к такому шагу.

"Хотя мы видели определенную риторическую позицию со стороны Кремля относительно перехода к высшим уровням ядерной готовности, до сих пор мы не увидели много практических доказательств того типа развертываний или военных действий, которые усилили бы эту обеспокоенность, но мы очень внимательно наблюдаем за этим", — сказал Бернс.

Тем не менее, Бернс предупредил, что диктатор РФ Владимир Путин становится все более изолированным и его "аппетит к риску применения оружия вырос, поскольку его контроль над Россией усиливается".

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