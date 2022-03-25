Россия может использовать в Украине боевое ядовитое вещество зарин – расследователи

Россия может использовать в Украине боевое ядовитое вещество зарин – расследователи

Российские военные уже получили антидоты при химических отравлениях.

Специалисты из InformNapalm предупреждают, что российские оккупанты могут применить зарин (боевое ядовитое вещество нервно-паралитического действия) в тех городах Украины, где они не могут прорвать оборону.

Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации при СНБО.

Там отметили, что каждый день появляется все больше подтверждений намерений России применить ядовитые вещества против Украины.

"Специалисты из InformNapalm сообщают о возможном использовании зарина (в военных целях его применяют как боевое ядовитое вещество нервно-паралитического действия) в тех городах, где оккупанты не могут прорвать оборону", — говорится в сообщении.

Факты от разведки InformNapalm:

17 марта российские офицеры, воюющие в Украине, получили инъекцию Pralidoxime – антидот фосфороорганических соединений.

20 марта командный состав российских войск получил ампулы с атропином – антидотом при химотравлениях.

Также оккупационная пропаганда распространяет нарративы об "американских биолабораториях в Украине" и "утечке патогенов" оттуда.

Заметим, что именно зарин и ряд других веществ были использованы в войне в Сирии войсками президента Башара Асада.

Напомним, 24 марта президент США Джо Байден пообещал ответить в случае, если Россия применит против Украины химическое оружие.