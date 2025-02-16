Россия может изменить приоритет наступления в 2025 году: в ISW назвали направление

Российское командование может изменить приоритет наступательных операций с Покровска на Константиновку весной и летом 2025 года, из-за чего продвижение врага на Покровском направлении значительно замедлилось в последнее время.

Такое мнение высказали аналитики Института изучения войны (ISW).

"Продвижение российских войск к югу и юго-западу от Покровска замедлилось за последние две недели на фоне признаков того, что российское военное командование может предоставить приоритет наступательным операциям против Константиновки – самой южной точки украинского фортификационного пояса в Донецкой области – весной и летом 2025 года", — идет.

Эксперты отметили, что в декабре 2024 и январе 2025 года российские войска быстро продвигались вперед с целью расширения российского выступления к югу и юго-западу от Покровска, но ситуация изменилась в начале февраля, когда войска РФ значительно замедлили наступление на данном направлении.

Президент Украины Владимир Зеленский во время Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что ситуация на Покровском направлении улучшилась, а представитель бригады, действующей на данном направлении, заявил об уменьшении интенсивности атак со стороны российских оккупантов.

В ISW заявили, что вражеские силы пытались продвинуться к северу от Котлиного и западнее Удачного, но, похоже, столкнулись с более слаженной украинской обороной в этих районах.

Силы обороны провели контратаку в районе Котлинного и Песчаного, что может создать угрозу всей группировки российских войск на данном участке фронта.

Российские провоенные блоггеры выражают опасения, что замедление продвижения войск на Покровском направлении позволит ВСУ начать контратаки и развалить российское выступление к югу от города.

"Продвижение российских войск к югу от Покровска может замедлиться из-за ухудшения состояния передовых российских подразделений и активизации операций украинских беспилотников в этом районе", — говорится в сообщении ISW.

Эксперты предполагают, что командование российской армии может сделать приоритетным наступление на Константиновку в 2025 году и потому усиливает группировку на данном направлении за счет сил Покровского направления.

"Захват Покровска был главной оперативной целью российского военного командования в Донецкой области с февраля 2024 года, и российское военное командование могло передислоцировать элементы 8-й ЗВА (общевойсковой армии РФ – ред.) для усиления деградированных российских подразделений на Покровском направлении, если Россия намеревалась и в дальнейшем2 считать эту задачу2.

Передислокация значительных российских сил на Константиновское направление указывает на то, что российское военное командование, возможно, определило наступление на Константиновку приоритетной задачей весной и летом 2025 года", — отметили в ISW.

Ранее сообщалось, что в течение 15 февраля российские оккупанты проводили штурмовые действия в районе Константинополя и Улаков в Донецкой области.

Мы ранее информировали, что россияне наступали в сторону Константиновки.(Краматорское направление), привлекая коряги, броню и мопеды.

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