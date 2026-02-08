Россия может массированно атаковать Украину несколько раз в неделю - прогноз Гетьмана

Последствия обстрелов Украины / © t.me/Denys_Smyhal

Реклама

Массированные удары российских оккупантов по Украине могут происходить несколько раз в неделю.

Об этом заявил в эфире Radio NV ветеран российско-украинской войны, майор в отставке Алексей Гетьман.

"Если они начнут использовать неприкосновенный запас ракет, ориентировочно насчитывающий до двух тысяч единиц, массированные удары могут быть несколько раз в неделю", - пояснил эксперт. Он уточнил, что обычно враг может нанести две-три атаки подряд: "Больше - нет, потому что у них не хватит средств".

Реклама

Гетман рассказал, что во время подготовки к ударам Россия прощупывает украинскую противовоздушную оборону и ищет пути обхода наиболее плотных ее участков. По его словам, беспилотники враг может применять ежедневно, ведь для этого не нужны сложные пусковые установки, тогда как базирующиеся на самолетах крылатые и баллистические ракеты требуют времени на подготовку.

"Один удар за другим, два удара могут быть раз в неделю", - добавил Гетьман.

Напомним, последние массированные ракетно-дроновые удары России в феврале показали, что Кремль не соблюдал объявленный мораторий на удары по энергетической инфраструктуре Украины. Аналитики отмечают, что краткосрочный мораторий был согласован Кремлем только после значительного ущерба, причиненного энергосистеме.

По данным ISW даже во время формального моратория российские войска продолжали атаки на логистику и критическую инфраструктуру Украины. Россия наносила удары дронами и ракетами по подстанциям и воздушным линиям 750 кВ и 330 кВ, что вынудило украинские атомные электростанции снизить мощность генерации, сообщили в Минэнерго.