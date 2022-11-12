Россия может массированно ударить по Украине ракетами во время проведения саммита G20 – Воздушные силы

В воздушных силах напомнили, что РФ любит символические даты, и именно поэтому может атаковать Украину 15-16 ноября.

Россия может нанести массированный ракетный удар по Украине 15-16 ноября, именно в эти дни на острове Бали будет проходить саммит стран "Большой двадцатки". Вполне возможно, что следующий удар РФ готовится нанести именно в эти дни.

Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.

"Все же события надвигаются... и саммит "двадцатки". Они крайне любят примерно на такие дни провести какие-то провокации", — считает он.

Юрий Игнат также отметил, что хотя Россия и продолжает накапливать оружие, в том числе ракеты, она все же значительно исчерпало свои запасы, а производство даже одной ракеты "занимает не один день-два".

"Те ракеты, которые были у них до полномасштабного вторжения, делались ими годами. Их складировали, подвозили, размещали... Это очень сложный процесс изготовления ракеты. Это не один день-два делается. На сегодняшний день они выпустили невероятное количество ракет по Украине и не могут себе позволить наносить так часто такие же залпы, как того же 10 октября. Они несколько накапливают, чтобы в какое-то время (ударить – ред.)", — объяснил Игнат.

Саммит G20 на Бали

Саммит G20 состоится 15-16 ноября на острове Бали в Индонезии.

27 октября кремлевский диктатор Владимир Путин предположил, что может посетить саммит G20.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что присутствие кремлевского диктатора Путина на саммите G20 является большой ошибкой, которую еще не поздно исправить.

Однако уже 9 ноября стало известно, что глава Кремля на Бали не отправится.

На следующий день Дмитрий Песков заявил, что российскую делегацию возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров.

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