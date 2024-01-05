Россия может начать новое наступление под Харьковом: западные СМИ сообщили, когда ждать удара

Сухопутное наступление может начаться уже 15 января, по данным издания.

15 января 2024 года Россия может начать новое наступление под Харьковом. Российская армия готовится к масштабной атаке на Купянск и близлежащие территории.

Об этом сообщает издание The Telegraph со ссылкой на источники.

Местные подразделения военной разведки считают, что российские войска могут усилить воздушные атаки в эти выходные — 7 января.

Собеседник добавил, что сухопутное наступление может начаться уже 15 января.

И российские, и украинские войска борются за лучшие позиции вдоль линии фронта, охватывающей села Купянск, Сватово и Кременная, недалеко от границы Харьковской области.

Москва сосредоточила свои ресурсы в этом районе, пытаясь наступать на контролируемые Украиной города Кременная и Лиман, которые были оккупированы российскими войсками, пока Киев не начал молниеносное контрнаступление в сентябре 2022 года.

Западные аналитики говорят, что на линии фронта мало что изменилось, поскольку российские войска только атаковали.

Что известно о возможности повторного наступления РФ на Украину

Глава МИД Дмитрий Кулеба отметил, что российские войска могут попытаться осуществить масштабное наступление на Украину в январе-феврале. По его словам, об этом может свидетельствовать подготовка российских призывников, перебрасывание техники и ряд других признаков.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный также отметил, что у него нет сомнений, что "военные РФ снова пойдут на Киев". По его словам, стратегическая задача Украины — подготовиться к обострению войны, которое может произойти в конце января или весной.

Институт изучения войны сообщил, что российское военно-политическое руководство формирует условия для проведения наступления в ближайшие месяцы.

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