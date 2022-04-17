Россия может начать новое наступление в Украине уже на этих выходных — NBC News

Россия может начать новое наступление в Украине уже на этих выходных — NBC News

По оценкам США, это может произойти в ближайшие дни.

Россия может начать следующий этап своей военной кампании в Украине уже в эти выходные или в начале следующей недели.

Об этом сообщает NBC News со ссылкой на двух высокопоставленных представителей Пентагона.

Во время брифинга, который проходил на условиях анонимности, чиновники американского оборонного ведомства заявили, что США работают над тем, чтобы убедить союзников прислать больше артиллерии и боеприпасов в Украину, чтобы она могла противостоять новому наступлению.

Издание также отмечает, что Россия увеличила количество ракетных ударов по украинским городам после того, как затонул флагман Черноморского флота РФ – крейсер "Москва".

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 53-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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