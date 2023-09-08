Россия может наладить поставки снарядов из КНДР: повлияет ли это на ход войны

Снаряды из Северной Кореи могут лишь частично удовлетворить голод российских оккупантов.

Россия может наладить поставки северокорейских снарядов. Однако, по мнению экспертов, это не изменит ход войны, которую РФ развязала против Украины.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил политолог Владимир Фесенко.

По его словам, снаряды из Северной Кореи смогут лишь частично удовлетворить голод российских оккупантов по поводу ракет.

"Ход войны это не изменит и не будет для нас катастрофой. В определенной степени усилит российский потенциал, закроет какие-то дыры, но в стратегическом плане ситуацию не изменит. Я бы больше опасался не того, что Северная Корея передаст снаряды, а того, что сама Россия наращивает производство", - подчеркнул Владимир Фесенко.

Он также добавил, что есть вопросы к тому, насколько быстро снаряды попадут на фронт, поскольку для этого нужно преодолеть большое расстояние.

"Логистика просто адская. Она не сможет позволить обеспечить фронт необходимым количеством боеприпасов. Они имеют железную дорогу в очень деградированном состоянии", — подчеркнул эксперт.

Напомним, что Северной Корее есть чем помочь России, в частности, боеприпасами 152-го и 122-го калибра.

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