Россия может нанести удар: в Днепре призвали не ходить возле моста и некоторых зданий

Россия может нанести удар: в Днепре призвали не ходить возле моста и некоторых зданий

Российские оккупанты пытались нанести ракетный удар по Амурскому мосту в Днепре. Руководитель территориальной обороны города Геннадий Корбан предупредил, что попытка может повториться, поэтому лучше объезжать этот мост и некоторые здания в городе.

Об этом он сказал 6 мая в эфире "Дніпро ТВ".

"Как я и говорил, враг бьет по логистике в Украине. В Днепре была попытка ударить по Амурскому мосту. Сейчас работают спецслужбы, чтобы узнать, как забрасывали маяки туда. Гражданам надо понимать, что лучше объезжать Амурский мост через другие мосты", – заявил он.

Корбан добавил, что не рекомендует ходить возле административных зданий, таких как Днепропетровская областная государственная администрация, областной совет и городской совет.

Напомним, в Днепре жалуются на жителей, которые во время воздушной тревоги выбивают ковры во дворах и этими звуками пугают людей.

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