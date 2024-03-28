Россия может нанести удары по скоплениям людей в Киеве — экс-сотрудник СБУ

Экс-сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак предостерег о возможных террористических угрозах для мирного населения Киева со стороны России.

Массовые скопления людей, такие как концерты или ярмарки могут стать потенциальными целями для российских атак.

Об этом бывший работник СБУ Иван Ступак сказал в эфире КИЕВ24.

"Есть угроза для массового скопления людей, какие-то концерты, какие-то ярмарки, что угодно. Это может быть действительно угрожающими целями для нас. Россияне могут попытаться по ним попасть сугубо с террористической целью. Вообще, без всяких военных целей просто уничтожить, условно, больше киевлян", – сказал он.

Иван Ступак также предположил применение в украинских городах российских ДРГ, которые могут наводить удары оккупантов по целям на территории Украины.

"ДРГ никто не отменял. Мы не говорим, что они сразу зайдут с пулеметами, с автоматами, будут ходить в направлении Оболони, например, но могут быть группы людей, которые закинуты через другие возможности, через другие границы, которые пытаются жить в Киеве и наводить российские удары по определенным объектам, определенным целям", — рассказал бывший работник СБУ.

Напомним, политический аналитик, эксперт по ракетному вооружению Александр Кочетков ранее рассказал, что российская оккупационная армия не испытывает особого дефицита ракет для атак по Украине и способна запустить две-три волны по 70 ракет в сутки.

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