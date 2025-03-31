Россия может небольшими силами устроить серьезные проблемы для НАТО — военный обозреватель

РФ может атаковать НАТО / © ТСН.ua

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Россия имеет возможности «взорвать столбы» НАТО, поэтому она несет реальную угрозу для стран Европы.

Такое мнение высказал военный обозреватель Василий Пехне.

«Я всегда настаиваю на том, что только россияне и украинцы понимают, что такое нынешняя современная технологическая война, что такое дроны, как вообще выглядит война, что танк сейчас не имеет такой способности и опасности, какую имеет дрон, например, на передовой. Что наши бойцы, например, сейчас реально докладывают с передовой, что война перешла на пребывание в норах. Быть на окопе безопаснее, чем выйти из него или заходить в него», — заявил Пехньо.

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Он отметил, что другие страны мира не готовы к такой войне и не понимают, как готовить свои войска к подобному противостоянию.

«Поэтому россияне, даже если они несколько своих беспилотных подразделений, хорошо обученных на украинской войне, направят где-нибудь для атак на Сувальском перешейке или в страны Балтии, то это уже будет очень серьезная проблема для наших европейских друзей и партнеров», — сказал он.

Кроме того, эксперт напомнил, что Россия постоянно продолжает свои гибридные атаки против европейцев. Начальник Генштаба РФ Герасимов очень хорошо отточил механизмы реализации подобных угроз.

«О чем идет речь. В российской военной доктрине одно физическое действие, скажем, обстрел или какая-то атака должны сопровождаться четырьмя некинетическими, нефизическими действиями, то есть информационными атаками. Это может быть кибератака, это может быть распространение какой-либо информации, являющейся постправдой или вообще не соответствующей действительности или формирующей реальность. Это могут быть любые другие дипломатические выходы в организациях типа ООН и тому подобное. Поэтому гибридную войну никто не отменял. А мы видим, что на дне Балтийского моря за последние полгода происходят удивительные разрезания, повреждения кабелей интернет-связи, кабелей, которые обеспечивают энергетическое питание. Это не начало войны? Я думаю, что это прямое указание, прямая отсылка к тому, что собственно угроза для стран Европы есть. И тут же главный вопрос не пойти и завоевать в Ла-Манш. А главный вопрос — сломать устойчивость партнеров и сломать устойчивость НАТО, взорвать его, скажем так, столбы, и на это все, по-моему, способности у россиян есть», — считает военный обозреватель.

Ранее сообщалось, что Румыния увеличит количество кораблей в Черном море для усиления роли НАТО.

Мы ранее информировали, что создание коалиции желающих для совместной защиты Европы от российской агрессии может стать эффективной альтернативой НАТО. на фоне сближения США и России.