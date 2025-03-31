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Россия может небольшими силами устроить серьезные проблемы для НАТО — военный обозреватель
Только у Украины и России есть серьезный опыт ведения современной войны.
Россия имеет возможности «взорвать столбы» НАТО, поэтому она несет реальную угрозу для стран Европы.
Такое мнение высказал военный обозреватель Василий Пехне.
«Я всегда настаиваю на том, что только россияне и украинцы понимают, что такое нынешняя современная технологическая война, что такое дроны, как вообще выглядит война, что танк сейчас не имеет такой способности и опасности, какую имеет дрон, например, на передовой. Что наши бойцы, например, сейчас реально докладывают с передовой, что война перешла на пребывание в норах. Быть на окопе безопаснее, чем выйти из него или заходить в него», — заявил Пехньо.
Он отметил, что другие страны мира не готовы к такой войне и не понимают, как готовить свои войска к подобному противостоянию.
«Поэтому россияне, даже если они несколько своих беспилотных подразделений, хорошо обученных на украинской войне, направят где-нибудь для атак на Сувальском перешейке или в страны Балтии, то это уже будет очень серьезная проблема для наших европейских друзей и партнеров», — сказал он.
Кроме того, эксперт напомнил, что Россия постоянно продолжает свои гибридные атаки против европейцев. Начальник Генштаба РФ Герасимов очень хорошо отточил механизмы реализации подобных угроз.
«О чем идет речь. В российской военной доктрине одно физическое действие, скажем, обстрел или какая-то атака должны сопровождаться четырьмя некинетическими, нефизическими действиями, то есть информационными атаками. Это может быть кибератака, это может быть распространение какой-либо информации, являющейся постправдой или вообще не соответствующей действительности или формирующей реальность. Это могут быть любые другие дипломатические выходы в организациях типа ООН и тому подобное. Поэтому гибридную войну никто не отменял. А мы видим, что на дне Балтийского моря за последние полгода происходят удивительные разрезания, повреждения кабелей интернет-связи, кабелей, которые обеспечивают энергетическое питание. Это не начало войны? Я думаю, что это прямое указание, прямая отсылка к тому, что собственно угроза для стран Европы есть. И тут же главный вопрос не пойти и завоевать в Ла-Манш. А главный вопрос — сломать устойчивость партнеров и сломать устойчивость НАТО, взорвать его, скажем так, столбы, и на это все, по-моему, способности у россиян есть», — считает военный обозреватель.
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Мы ранее информировали, что создание коалиции желающих для совместной защиты Европы от российской агрессии может стать эффективной альтернативой НАТО. на фоне сближения США и России.