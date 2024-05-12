Россия может обманывать ВСУ фальшивым наступлением — Forbes

Накануне 9 мая многие эксперты прогнозировали новое большое наступление РФ. Несмотря на то, что в четверг войска РФ на бронетехнике БМП и МТ-ЛБ пересекли северную границу Украины, войдя в Харьковскую область, украинские БПЛА и артиллерия быстро уничтожили вражескую технику.

Об этом пишет Forbes.

Россиянам, в частности, удалось несколько продвинуться и занять позиции в селах Стрелка, Пильное, Красное, Мороховец и Олейниково.

"Многие сомневались, как российские войска так быстро пересекли границу. Ответ прост: граница — это серая зона без войск и укреплений непосредственно на линии границы", — отметили аналитики группы Frontelligence Insight.

К этому времени Украина создала оборону в нескольких километрах южнее границы и разместила войска и территориальные силы по этим сооружениям, откуда те могут реагировать на действия захватчиков вдоль пограничной зоны.

" Заявления о крахе обороны преждевременны и не соответствуют действительности. В отличие от крупных механизированных подразделений, российские легкобронированные малые тактические подразделения, дислоцированные в небольших селах вдоль границы, могут относительно легко перейти в серую зону и захватить контроль ", — объясняют аналитики.

Хотя есть признаки того, что оккупанты хотят укрепить свои позиции в этом небольшом количестве приграничных населенных пунктов, пока нет никаких доказательств того, что они собрали силы для серьезного наступления на Харьков.

Какая настоящая цель врага

В то же время , финский аналитик Йони Аскола предполагает, что серьезный прогресс на этом участке мог и не быть главной целью врага.

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"Есть вероятность, что это лишь продуманный обман, чтобы заставить ВСУ отвести силы от Временного Яра и городов к западу от Авдеевки. Харьковский маневр противника может привести к "уменьшению наличия резервов для противодействия основному наступлению России на востоке", — заявил он.

По словам офицера украинской армии Дениса Ярославского, на Харьковский фронт также выдвинулись 57 ОМБр и 92 десантно-штурмовая бригада и подразделение ГУР "Kraken".

"Похоже, что россияне стремятся посеять панику и неуверенность в обществе, убеждая население в надвигающейся через границу угрозе", — отмечает Frontelligence Insight.

Добавим, в субботу, 11 мая, во время наступления российской армии на Харьковщине тяжелые бои продолжаются в районе тех населенных пунктов, которые находились в серой зоне на северной и северо-восточной границе области.

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