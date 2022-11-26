Россия может обстрелять ракетами три украинских АЭС: у Зеленского предупредили о "чрезвычайных рисках"

Подоляк считает, что у России нет точного оружия.
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что Россия может обстрелять три украинских АЭС — Южноукраинскую, Хмельницкую и Ровенскую.
Об этом он написал в Twitter.
"Когда говорим о ядерной безопасности, помним, что российские ракетные обстрелы ставят под удар также три других АЭС: Ровенскую, Хмельницкую, Южноукраинскую. Риски чрезвычайны. Во-первых, руки РФ растут с неправильного места. Во-вторых, РФ никогда не имела высокоточное оружие", — написал Подоляк.
Когда говорим о ядерной безопасности, помним, что российские ракетные обстрелы ставят под удар также три других АЭС:– Михаил Подоляк (@Podolyak_M) November 25, 2022
Ровенскую, Хмельницкую, Южноукраинскую. Риски чрезвычайны. Во/первых, руки России растут из неправильного пространства. Во/вторых, Россия никогда не имела высокоточного оружия.
Ракетные обстрелы энергетической инфраструктуры Украины
Российские террористы от 10 октября массированно обстреливают нашу энергетическую инфраструктуру. Оккупанты хотят оставить украинцев без тепла и электричества во время холодной зимы. Только 23 ноября оккупанты запустили по Украине ориентировочно 70 крылатых ракет, из которых 51 удалось сбить.
Директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отметил, что ситуация с ядерной безопасностью в стране становится все более нестабильной. Это произошло из-за того, что из-за ракетных ударов Ровенская, Южноукраинская и Хмельницкая АЭС приостановили работу.
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