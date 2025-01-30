Россия может оккупировать целый город в день уже через полгода: сейчас это одна посадка – Мартин Брест

Мартин Брест предупреждает об угрозе, что на фронте "может прийти такой момент, что все рухнет".

Война все больше движется к западу, мы проигрываем. И если сейчас РФ условно за день оккупирует одну посадку, то через полгода может каждый день захватывать по одному городу.

Об этом заявил ветеран российско-украинской войны Олег Болдырев, известный широкой публике как блогер и писатель Мартин Брест, в интервью "Украинской правде".

"Существует несколько фаз войны. Первая – сплоченность и отпор противника. Вторая фаза – ожидание. Мы же сейчас находимся в третьей, затяжной фазе – фазе получения пизд*лей. Пока война движется на запад, мы проигрываем", – предупреждает Мартин Брест.

Болдырева спросили, насколько ускорились темпы отступления украинской армии. Он отметил, что если считать чисто математически, то с такими темпами, как за последние полгода, Украина будет воевать еще лет с 20. Однако Брест подчеркивает, что это не так.

"На каждом километре, где отступают наши Вооруженные силы, мы оставляем людей. Но люди стираются и во время наступления. Мы заканчиваемся. Может прийти такой момент, что все рухнет. Сейчас темпы продвижения – одна посадка в день, а через полгода это может быть и один город в день. Люди стираются как во время наступления, так и во время отступления", – подытожил Мартин Брест.

Ранее Мартин Брест посетовал, что ТЦК мобилизуют работников оборонных предприятий.

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