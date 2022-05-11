Россия может осуществить химическую атаку в Украине под чужим флагом или же создать иллюзию катастрофы

Украинские города на востоке уже много раз обстреляли фосфорными и термобаричными боеприпасами, также запрещенными видами боеприпасов.

Россия унаследовала от СССР один из самых больших запасов химического оружия в мире. Впоследствии Москва присоединилась к международной Конвенции о запрещении химического оружия и отчиталась об уничтожении ядовитых запасов, и, несмотря на это, в разведках западных стран есть данные о том, что Россия до сих пор хранит часть остатков, и, вероятно, продолжает разработку таких веществ, как, например, "Новичок", говорится в ТСН.

Впервые химическое оружие Россия применила 20 лет назад против граждан. В Москве в октябре 2002 года чеченские боевики захватили театр, где проходил спектакль "Норд-Ост". В заложниках было более 900 человек, и террористы требовали прекращения войны в Чечне и вывода оттуда русских войск. На переговоры с ними власти не пошли, а после трех суток удержания заложников, российские силовики штурмовали здание. Но перед этим в театре распылили газ, отравивший всех, кто там был.

Выжить повезло не всем – большинство смертей «Норд-Оста» произошло не от рук террористов, а именно от газа. По официальным данным, в театре на Дубровке погибли 130 человек, по данным родственников жертв — 174. Их могло быть значительно меньше, но силовики долго не позволяли медикам эвакуировать отравленных заложников и отказались сообщить, что за газ они использовали. Так что медики не знали, какой антидот применить. Позже ФСБ заявила: это был газ на основе фентанила — наркотического вещества в сто раз сильнее морфина. Но что это было на самом деле, неизвестно до сих пор. Эта информация в России до сих пор под грифом "секретно".

Дальше последовали страшные кадры из Сирии, где поддерживаемый Путиным диктатор Башар Асад десятки раз прибегал к химическим атакам против гражданских. Зарин, хлор и другие яды распыляли с самолетов в тех районах, над которыми режим Асада потерял контроль после начала восстания, получившего название "Арабская весна". Вмешавшись в конфликт, Россия не просто предоставила Асаду свою военную авиацию, Москва фактически руководила боевыми действиями асадитов. Этим хвастался в своей статье генерал Дворников, который теперь руководит вторжением в Украину, а затем командовал русскими войсками в Сирии. Пообещав мировому сообществу прекратить применение химического оружия Асадом в Сирии, россияне действительно заметали следы этих атак.

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«В Идлибе русские войска наносили бомбовые удары по тем локациям, где к этому было применено химическое оружие. Они действовали согласованно. Там один генерал прославился, он лично садился за штурвал самолета, сбрасывал эту бочку с хлором или другим веществом, а затем россияне зачищали это обычными бомбами», — рассказывают военные.

Россия пыталась скрыть химические атаки в Сирии и на международных площадках. Режим Асада и россияне по своему усмотрению контролировали допуск международных экспертов. А в 2017 году Россия окончательно заблокировала расследование, наложив вето в Совбезе ООН.

Два научных института в самой России с 2010 работают над разработкой ядовитых веществ, об этом говорится в расследовании "Белингкет". Научный центр "Сигнал", официально занимающийся рецептурами спортивных напитков, модернизирует и даже патентует нервно-паралитические яды. Разработанная там технология нанокапсуляции упаковывает яд в оболочку другого вещества, что затрудняет его обнаружение. Именно таким веществом, считают расследователи, был отравлен оппозиционер Алексей Навальный. С двумя секретными институтами оказались связаны и те офицеры российской военной разведки, которые пытались отравить "Новичком" перебежчика Сергея Скрипача в британском Солсбери.

Что угодно из своего химического арсенала россияне могут применить и в Украине. Такой попыткой можно считать распыление неизвестного яда из беспилотника, от которого пострадали три защитника Мариуполя.

Но, скорее всего, считают военные эксперты, российские военные не будут мудрствовать со сложными ядами, а применят опыт сирийского палача Дворникова и используют какое-то промышленное вещество, чтобы можно было откреститься от обвинений и списать все на случайную техногенную катастрофу.

«Это будет, как и в Сирии, какое-нибудь вещество двойного назначения. Пары хлора или даже бочки с хлором. И можно будет долго рассказывать, что они не использовали боевые химические вещества», — говорят эксперты.

Россияне уже обстреливали ядерные объекты в Украине: Запорожскую атомную станцию и физико-технический институт в Харькове. Также попадали в емкость с аммиаком и дважды в цистерны с азотом в Луганской области. Украинские города на востоке уже много раз обстреляли фосфорными и термобаричными боеприпасами, также запрещенными видами боеприпасов. А британская разведка предупреждает Украину: россияне рассматривают вариант устроить химатаку под чужим флагом. Чтобы потом возложить на мифических националистов или украинские войска.

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