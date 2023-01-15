Россия может осуществлять массированные ракетные удары по Украине каждые две-три недели – Чернык

Ракетный потенциал России иссякает, однако оккупанты начали применять ракеты других типов.

Об этом в эфире телемарафона рассказал военный эксперт Петр Черник.

"Несмотря на то, что стратегический неядерный потенциал Российской Федерации таки довольно сильно понижен, они использовали до 80%, кое-где до 90% всех ракет, которые имели до начала этой войны, а это в пределах 7 тысяч всех классов, от Х-101 до "Точки У", но, к сожалению, те же Х-101 и "Калибры" россияне могут изготавливать до 40 ракет в месяц. Так что выдыхать нам не приходится, в промежутке от двух до трех недель они такой боекомплект могут накапливать, и Украине угрожают ракетные обстрелы", – предупредил эксперт.

Военный эксперт также отметил, что россияне перевели ракеты С-300 и С-400 "Триумф" в режим "поверхность-поверхность", а эти ракеты, особенно "Триумф", есть определенные модификации, могут наносить удары даже до 380 км.

"Это достаточно высокоскоростная ракета, некоторые ее комплектации имеют скорость до 9000 км/ч. И если атакуемая россиянами цель расположена на расстоянии до 200 км, то ракета находится в воздухе чуть больше 1 мин, и ее трудно перехватить. Запас ракет С-300 в России почти 7 тысяч, они все это начали использовать, но это все признак того, что строить полноценные ракеты, как Х-22, они уже никогда не смогут. То есть, с одной стороны, ракетный потенциал исчерпывается, но с другой стороны противник готов идти до конца и применять против нас абсолютно все арсеналы, которые у него есть.", — резюмировал Петр Черник.

Ракетный удар по Украине 14 января

В субботу, 14 января, оккупанты нанесли новый массированный ракетный удар по Украине. Враг попал по объектам критической инфраструктуры и по жилым домам.

Так, в Харькове две ракеты С-300 попали по инфраструктуре в Индустриальном районе.

В Днепре оккупанты попали ракетой по жилому многоквартирному дому – в результате атаки погиб 21 человек.

На Львовщине и Винницкой области были зафиксированы попадания врага в объекты критической инфраструктуры.

В ОК "Юг" также предупредили, что после массированного вчерашнего удара Россия продолжает держать ракетоносители в Черном море. Если вчера в Черном море находился запас в 36 ракет, то около половины оккупанты использовали во время атаки, поэтому угроза ракетного удара все еще остается.

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