Россия может открыть новый фронт: NYT оценило ситуацию в приграничных областях

Вероятно, Россия может открыть новый фронт в Сумской области после кульминации наступления на Харьковском направлении.

Российские войска вторую неделю атакуют пограничный город Волчанск в Харьковской области и уже захватили около 40% его территории. Небольшой город, в котором до войны проживало 17 тысяч человек, расположен всего в 8 км от российской границы, что делает его желанной целью нового наступления Москвы. Цель россиян — создать в приграничном районе буферную зону и помешать Силам обороны Украины бить артиллерией по российской территории.

Об этом пишет The New York Times.

Карты поля боя, составленные независимыми наблюдателями, свидетельствуют, что оккупационные силы контролируют северную часть Волчанска, а линия фронта проходит по реке Волча, разделяющей город примерно пополам.

"Силы Кремля постараются достичь дальнейших успехов в течение следующих недель и попытаются создать буферную зону вдоль украинской границы", – заявил в понедельник, 20 мая, глава Минобороны США Ллойд Остин во время встречи с западными союзниками.

Россияне также продвинулись примерно на 8 км вглубь украинской территории к западу от Волчанска и контролируют более 180 кв. км в этом регионе. Издание отмечает, что это крупнейшие территориальные достижения оккупантов с конца 2022 года.

Планирует ли Россия открыть новый фронт

Украина заявляет, что ВСУ удалось замедлить продвижение российских войск в Харьковской области, но срочная передислокация резервов растягивает силы украинских защитников. К тому же, президент Украины Владимир Зеленский предостерег, что наступление на Харьковщину может быть лишь "первой волной", а фронт может расшириться еще больше.

Руководство украинской армии не исключает, что Россия планирует открыть новый фронт на севере и начать наступление на Сумскую область. Об этом свидетельствуют разведданные о скоплении российских сил на границе и сообщения о диверсионно-разведывательных рейдах россиян в этом районе.

Глава украинской разведки генерал Кирилл Буданов еще на прошлой неделе прямо заявил в комментарии для NYT, что он ожидает мощного наступления россиян на сумском направлении после кульминации их операции в Харьковской области.

Вероятно, российской армии поставили задачу захватить Волчанск. Сначала они несколько дней бомбили его КАБами, а теперь ведут уличные бои и медленно продвигаются к центру квартал за кварталом.

"Наши солдаты пытаются отбить дом за домом, улицу за улицей", – сказал глава Харьковской ОВ Олег Синегубов.

Также известно, что российская армия наносит удары по логистическим путям южнее Волчанска, чтобы сделать невозможным материально-техническое обеспечение Сил обороны Украины в этом районе.

В отчете Института изучения войны отмечается, что захват Волчанска позволит россиянам создать плацдарм вблизи российского тыла и использовать его для подготовки и начала второй фазы наступления на севере Украины.

Напомним, журналисты получили план наступления россиян в Харьковской области. Из него следует, что россияне пытались выяснить, смогут ли они частично окружить Харьков и. в частности, давить на украинцев восточнее Печенежского водохранилища.

Читайте также: