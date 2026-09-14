Россия может открыть новый фронт зимой: командир «Азова» назвал области, которым угрожает опасность

Война в Украине / © Associated Press

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В начале зимы Россия может использовать свои резервы для попытки создать буферную зону в Сумской и Черниговской областях, а также продолжить удары по Киеву.

Об этом заявил командир 1-го корпуса НГУ Азов Денис Прокопенко во время ежегодной встречи YES, передает «Новости».

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По его словам, Россия может использовать мобилизационный резерв для сдерживания украинских сил и предотвращения перегруппировки резервов на северном направлении.

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«Часть мобилизованного резерва, который будет сформирован к началу зимы, противник может запросто задействовать в целях сковывания наших усилий и не давать нам перегруппировать какие-либо резервы на северных границах нашего государства. С целью создания буферной зоны в Сумской и Черниговской областях и продолжения террора нашей столицы», — пояснил Прокопенко.

Он отметил, что в сентябре ожидается кульминация летней наступательной кампании российской армии, поскольку противнику необходимо продемонстрировать хоть какой-то результат.

«И уже к октябрю будет смена тактики. Мы связываем это с тем, что будут резкие изменения в погодных условиях, начнутся сильные дожди, туманы и сокращение светового дня. Противник будет вынужден по тактике малых пеших групп пересаживаться на тяжелую бронированную технику и пытаться совершать механизированные прорывы в глубину», — отметил Прокопенко.

Командир добавил, что российские войска применяли подобную тактику и в прошлом сезоне. Однако она не принесла успеха, поскольку все вражеские колонны обнаруживали и уничтожали еще на этапе выдвижения.

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Ранее сообщалось, что командир Третьего армейского корпуса Андрей Белецкий заявил, что российская тактика мясных штурмов, предполагающая использование преимущества в количестве пехоты, больше не приносит ожидаемых результатов.

Мы ранее информировали, что командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко заявил, что 300 тысяч мобилизованных не спасут Россию.

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