Россия сможет запускать по Украине до 1000 "Шахедов" одновременно – The Economist

Shahed. / © t.me/SJTF_Odesa

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Россия может готовиться к масштабной воздушной кампании против Украины с применением сотен, а затем и тысяч дронов за одну атаку.

Как пишет The Economist, Кремль уже запустил рекордные 298 дронов и 69 ракет за один день – 25 мая, и это может быть только началом новой стратегии давления на фоне переговоров.

Украинская разведка утверждает, что Россия накапливает боезапас и планирует увеличить производство Shahed до 500 единиц в день, что в теории позволит проводить массированные удары роями с 1000 дронов одновременно. Хотя такие оценки могут быть преувеличены, эксперты предупреждают, что количество российских атак будет расти.

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"Очевидно, что цифры растут. Даже если линию фронта удастся стабилизировать, с воздухом все будет сложнее", - считает украинский авиаэксперт Константин Криволап.

За последние месяцы РФ изменила тактику: кроме сложно перехвативших баллистических ракет применяются новые поколения дронов Shahed. Они уже не зависят от GPS, и, по данным инженеров, управляются через Telegram-ботов в режиме реального времени, что делает их более устойчивыми к радиоэлектронной борьбе.

Инженеры в Киеве ежедневно разбирают сбитые дроны и отмечают: Shahed-6 стали более точными и сложными для обезвреживания, а их атаки уже не ограничиваются военными объектами — попадают в торговые центры, полигоны, пригороды.

Тем временем украинские ПВО истощаются, а новые поставки иностранной помощи под вопросом. Если дипломатический процесс остановится, а российские атаки усилятся, критической инфраструктуре Украины чреват еще больший риск.

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Ранее о подготовке к новым комбинированным ударам по Украине сообщил ЦПИ. В российском информационном пространстве уже зафиксированы признаки такой подготовки.