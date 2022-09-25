Россия может потерять часть мобилизованных по пути в Украину — эксперт

Россия может потерять часть мобилизованных по пути в Украину.

Такое мнение высказал главред Defense Express Олег Катков в эфире телеканала "Эспрессо".

"Времена, когда можно было воевать массой народа с винтовками и несколькими пулеметами на полк, уже давно прошли. Однако не следует пренебрегать этой угрозой. Количество личного состава всегда имеет большое значение", — пояснил он.

По его словам, из-за долгого перекидывания мобилизованные россияне могут оказаться непригодными к ведению боевых действий.

"Сейчас количество личного состава имеет значительно меньшее значение, чем 70 лет назад. Однако численность армии всегда играет одну из ключевых ролей в ходе боевых действий. Особенно, когда армия ведет контрнаступление. Другой важный аспект в российской мобилизации состоит в том, что многие россияне не доедут до Украины. Многие из мобилизованных будут непригодны к боевым действиям после долгого перекидывания на фронт", — добавил Катков.

Напомним, в Казахстане на границе задержали троих бежавших от мобилизации россиян.

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