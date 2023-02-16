Россия может повторить ракетный удар сегодня: украинцев предупредили об опасности

Днем 16 февраля российские оккупанты могут нанести повторные ракетные удары по Украине.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщила руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования "Південь" Наталья Гуменюк.

Она напомнила, что во время всех предыдущих массированных ракетных ударов украинская ПВО показывала хорошие результаты. Это не устраивает врага.

"Они ищут новую тактику, которая будет для них результативной. Вспомним предыдущие массированные ракетные атаки и соотношение запущенных ракет и уничтоженных силами противовоздушной обороны. Оно не устраивало военно-политическое руководство страны-агрессора. Сейчас мы наблюдаем в российских пабликах по результатам этой ночной атаки – они уже рапортуют, что было поражено более 11 областей, что говорит о продвижении нарративов победоносности", - сказала она.

Напомним, во время ночной атаки 16 февраля российская армия выпустила из ракетоносителя в Черном море восемь "Калибров". Зафиксированы попадания во Львовской и Кировоградской областях.

"Оккупанты несколько изменили тактику, теперь они проводят активную разведку, применяя фальш-цели. Впрочем, ПВО справилось с большинством вражеских ракет и БПЛА", — сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

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