Андрей Белецкий

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Украина не должна соглашаться на вывод войск из неоккупированной части Донбасса в рамках мирных переговоров.

Об этом командир Третьего армейского корпуса, бригадный генерал Андрей Белецкий рассказал в интервью The Washington Post.

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По его словам, отведение украинских подразделений из Донбасса было бы «неприемлемым» решением.

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«Это стало бы полным крахом для президента — он это прекрасно понимает — для правительства и для самосознания украинцев… Если мы отступим, просто бросив людей и землю на произвол судьбы, это станет моральным изломом для всей нации. Украина не может согласиться на сдачу Донбасса», — заявил военный.

Билецкий считает, что наиболее реалистичным вариантом завершения активной фазы войны могло бы стать заморозка боевых действий вдоль нынешней линии фронта.

Он также обратил внимание на результаты контрнаступательной операции «Вивальди». По словам генерала, институциональные изменения, которые помогли добиться успеха во время этой операции, необходимо внедрять во всех подразделениях украинской армии.

По его мнению, такие реформы и последующие контрнаступательные действия могут обеспечить Украине дополнительные преимущества в ходе переговоров.

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«Когда через пять-шесть месяцев станет очевидно, что Россия не только не приблизилась к установлению полного контроля над Донбассом, но и теряет позиции, тогда можно будет серьезно рассмотреть вопрос об остановке по линии фронта… Мы должны заставить россиян осознать, что их цель, которую они уже сузили, недостижима», — отметил он.

Отдельно журналисты спросили у Белецкого о возможных президентских амбициях. В ответ командир Третьего армейского корпуса заявил, что во время войны, когда страна борется за собственное выживание, мнения о политической карьере неуместны.

Он подчеркнул, что сейчас сосредоточен на реформировании украинской армии и усилении ее способностей.

«Даже если бы война прекратилась, я хотел бы и дальше участвовать в этом, поскольку армия будет главной державотворческой опорой страны в течение следующих 50 лет», — сказал Белецкий.

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Ранее сообщалось, что украинские защитники нанесли прицельный удар по одному из ключевых центров подготовки российских операторов БПЛА в оккупированном Бердянске.

Мы ранее информировали, что россияне на Гуляйпольском направлении пытаются создать условия для окружения Запорожья и перерезки логистики города через Днепр.

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