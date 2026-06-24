Россия может пойти на новую волну мобилизации: когда это планируют в Кремле

Российская армия / © Getty Images

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В Кремле рассматривают радикальные варианты пополнения российской армии из-за острой нехватки новобранцев. Среди возможных сценариев — новая волна мобилизации после выборов в Госдуму.

Об этом пишут "Важные истории" и "Верстка" со ссылкой на восемь источников, работающих с администрацией президента РФ и силовым блоком.

По словам одного из собеседников, близкого к внутриполитическому блоку администрации президента, тему мобилизации начали обсуждать из-за того, что ситуация развивается не так, как ожидали в Кремле.

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"Причина, на мой взгляд, в том, что все происходит не совсем так, как предполагалось, и причастные к процессу люди начали креативить", — сказал он.

По его словам, мобилизацию могут объявить в октябре после выборов в Госдуму. В то же время окончательное решение пока не принято.

Другой источник, близкий к администрации президента РФ, сообщил, что в Кремле рассматривают "разные карты" для насыщения армии личным составом. Мобилизация является одним из вариантов, но пока это остается на уровне обсуждений.

Еще один собеседник, занимающийся вербовочным процессом в одной из российских госкорпораций, заявил, что комплексные меры к тому, что официально "никогда не назовут мобилизацией", продолжаются уже несколько месяцев.

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Источник, работающий в Кремле, также слышал об обсуждении такого решения, но отметил, что на этот момент есть ощущение "политического безволия".

Собеседник, близкий к одной из западных разведок, назвал мобилизацию в России одной из возможных "жестких мер". По его словам, Москва также рассматривает сценарии по усилению военной экономики.

"Прорабатываются жесткие меры, мобилизация и военная экономика. Военные предполагают для этого полный контроль над собственными украинскими регионами при наличии особых ресурсов", — сказал он.

В то же время источник, работающий с медийной повесткой дня в администрации президента РФ, описывает более "спокойный" сценарий. По его словам, обсуждается ротация резервистов, которые сейчас вовлечены в тыловое обеспечение.

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По этому сценарию резервистов могут переводить в действующие части вместо мобилизованных, которых будут отправлять в тыл или демобилизовать.

Мобилизация в России

Ранее аналитики Института изучения войны писали, что Российская Федерация несет большие потери на поле боя. Москва готовит жесткий сценарий мобилизации, потому что кампания по набору контрактников продолжает демонстрировать признаки напряженности.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов также заявил, что в настоящее время Кремль ищет дополнительные способы пополнения армии из-за значительных потерь на фронте. В то же время он отметил, что Россия не прекращала рекрутинговые и мобилизационные мероприятия с начала полномасштабного вторжения в Украину.

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