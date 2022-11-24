Россия может пойти на применение химического оружия в Украине — Politico

Кремль может использовать химическое оружие, чтобы не применять ядерное

Если Россия будет терпеть серьезные неудачи на украинских фронтах, она может использовать химическое оружие.

Об этом пишет издание Politico со ссылкой на представителей администрации президента США Джо Байдена.

Американские чиновники считают, что российский диктатор Владимир Путин обратится к химическому оружию, чтобы не использовать ядерное, потому что боится реакции мира на его использование.

Если Россия пойдет на использование химического оружия, то постарается это скрыть. Скорее всего, считают в администрации Байдена, Кремль применит вещества, использование которых будет сложно доказать в будущем.

Напомним, ранее сообщалось, что кафиры использовали на Донбассе запрещенное химическое оружие — аэрозольные гранаты "К-51".

Также мы информировали, что спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что Украина ожидает, что США признают Россию страной спонсором терроризма.

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