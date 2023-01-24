Россия может пойти в наступление на двух направлениях: полковник ВСУ о планах оккупантов

Армия России может организовать наступление на двух направлениях на Донбассе, однако оккупантам не хватает вооружения для выполнения масштабных задач.

Об этом рассказал в эксклюзивном интервью ТСН.ua военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

"У россиян есть определенное количество войск, в основном - живой силы, сейчас подготовленных до уровня стрелковых подразделений - даже не мотострелковых, так как нет техники. Это стрелковые роты с определенным вооружением, максимум - до минометной группы, которые заходят в Украину. В последний как минимум месяц около 100 тысяч зашло, еще 100 тысяч собирается по России и будет заходить в ближайший месяц до конца февраля", - рассказал он.

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При этом, по словам Свитана, оккупанты могут выполнять задачи "только локального плана".

"Масштабных задач они выполнить не могут из-за отсутствия техники. Они могут давить дальше, используя географические преимущества в высотности. Они могут давить на Донецкий фронт, пытаться сбросить наши войска с Донецкого кряжа, и будут пытаться выходить со стороны Валуек в сторону Купянска на Сватово - в левый фланг нашим наступающим войскам на Луганск. Больше, исходя из тех сил и средств, котрые есть у России, они выполнить ни одной задачи наступательного характера не смогут", - рассказал полковник запаса.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный предупредил, что РФ готовится к новому наступлению на Украину. По его словам, для этого Путин собирает группировку до 200 тыс. войск, которые может бросить в наступление в январе-феврале или весной. Под угрозой может оказаться Киев.

В свою очередь, министр обороны России Сергей Шойгу подтвердил подготовку к новым наступательным действиям в Украине. Как объяснил Шойгу, именно для этого РФ проводила частичную мобилизацию.

Военный эксперт Александр Мусиенко спрогнозировал возможные направления российской атаки.

"Они могут где-то в Курской, Брянской или Белгородской области сконцентрировать свои силы, оттуда попытаться зайти на Луганщину и Харьковщину, попытаться взять полностью Луганщину, Донетчину, а с Запорожского направления как вспомогательного выходить в рейды, чтобы нам не давать наступать. Беларусь просто держать как фактор постоянного психологического давления и угрозы. Цель – удержать территории, если повезет – продвинуться дальше", – рассказал эксперт.

Военный эксперт Дмитрий Снегирев отмечает, что армия России рассматривает Донецкую область как приоритетную для нового большого наступления. Эксперт отметил, что в наступлении будут участвовать прежде всего мобилизованные россияне.

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