Россия может пойти в новое наступление в Украине через несколько месяцев — ISW

Об этом свидетельствует ряд факторов поведения российского руководства
Российские власти концентрируют силы, чтобы подготовить новое наступление в Украине через несколько месяцев.
Такое мнение высказали аналитики американского Института изучения войны (ISW).
Российское руководство хочет показать себя россиянам в качестве эффективного аппарата военного времени, пытаясь вновь привлечь внимание населения к войне в Украине после ряда поражений.
Минобороны РФ опубликовало кадры, на которых глава ведомства Сергей Шойгу посещает с рабочим визитом Южный военный округ и проводит инспекцию воюющих в Украине российских войск. До этого Минобороны распространило информацию о встрече с российским диктатором Владимиром Путиным, начальником Генерального штаба Валерием Герасимовым и командующим Объединенной группировкой войск в Украине Сергеем Суровикиным.
Такие действия российского Минобороны позволяют предположить, что Шойгу пытается укрепить свою репутацию эффективного руководства ведомством после того, как его неоднократно подвергли критике радикальное националистическое сообщество, недовольное военными поражениями в Украине. Также это может свидетельствовать, что российское командование планирует новое наступление в Украине, чтобы восстановить свой авторитет среди населения.
"Визит Шойгу в ПВО — с его упором на материально-техническое обеспечение и медицинскую поддержку — вероятно, является частью попытки показать, что военное руководство исправляет разрушительные неудачи российских вооруженных сил в тех областях, которые были предметом постоянных гневных комментариев со стороны военных блоггеров и протестов солдат и их семей", — говорится в публикации.
Напомним, ранее сообщалось, что украинские военные отвергли российских оккупантов с позиций у Бахмута, которые они удерживали в течение длительного времени.
Кроме того, мы ранее информировали, что российский диктатор Владимир Путин поставил своим войскам задачу – к Новому году захватить весь Донбасс, в частности очень важна для них Бахмут.
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