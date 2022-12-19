Россия может пойти в новое наступление в Украине через несколько месяцев — ISW

Российские власти концентрируют силы, чтобы подготовить новое наступление в Украине через несколько месяцев.

Такое мнение высказали аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Российское руководство хочет показать себя россиянам в качестве эффективного аппарата военного времени, пытаясь вновь привлечь внимание населения к войне в Украине после ряда поражений.

Минобороны РФ опубликовало кадры, на которых глава ведомства Сергей Шойгу посещает с рабочим визитом Южный военный округ и проводит инспекцию воюющих в Украине российских войск. До этого Минобороны распространило информацию о встрече с российским диктатором Владимиром Путиным, начальником Генерального штаба Валерием Герасимовым и командующим Объединенной группировкой войск в Украине Сергеем Суровикиным.

Также читайте Експерти ISW оцінили, чи вступить Білорусь у війну після зустрічі Лукашенка та Путіна у Мінську

Такие действия российского Минобороны позволяют предположить, что Шойгу пытается укрепить свою репутацию эффективного руководства ведомством после того, как его неоднократно подвергли критике радикальное националистическое сообщество, недовольное военными поражениями в Украине. Также это может свидетельствовать, что российское командование планирует новое наступление в Украине, чтобы восстановить свой авторитет среди населения.

"Визит Шойгу в ПВО — с его упором на материально-техническое обеспечение и медицинскую поддержку — вероятно, является частью попытки показать, что военное руководство исправляет разрушительные неудачи российских вооруженных сил в тех областях, которые были предметом постоянных гневных комментариев со стороны военных блоггеров и протестов солдат и их семей", — говорится в публикации.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские военные отвергли российских оккупантов с позиций у Бахмута, которые они удерживали в течение длительного времени.

Кроме того, мы ранее информировали, что российский диктатор Владимир Путин поставил своим войскам задачу – к Новому году захватить весь Донбасс, в частности очень важна для них Бахмут.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.