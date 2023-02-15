Россия может прибегнуть к воздушному бою во время наступления, поэтому Украине нужно усиливать ПВО – Politico

Чиновник из администрации США считает, что из-за истощения российских сухопутных сил РФ может "применить средства воздушного боя".

Источники в Белом доме сообщили, что Россия стягивает к границам с Украиной авиацию, что может свидетельствовать о планах агрессора использовать ее для поддержания своего наземного наступления.

Об этом пишет Politico.

"Хотя основной российский потенциал – сухопутные войска – очень деморализованные, очень ободранные, очень истощенные, у россиян все еще есть достаточно значительные военно-воздушные силы", – сказал анонимный высокопоставленный чиновник из администрации США.

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Он добавил, что РФ стягивает их к границам с Украиной, изымая из мест долгосрочного хранения. По оценкам американского чиновника, Россия "очевидно… готовится к какому-то типу наступления", обратив внимание на "массовую мобилизацию" и "накопление авиационных средств", как два основных индикатора.

В то же время министр обороны США Ллойд Остин приуменьшил обеспокоенность любой неизбежной воздушной кампанией со стороны РФ.

"С точки зрения того, собирает ли Россия свою авиацию для массированной воздушной атаки, мы пока этого не видим", – сказал глава Пентагона 14 февраля, в то же время добавив, что у РФ есть существенное количество самолетов в своем распоряжении и много возможностей.

"Именно поэтому мы подчеркнули, что нам нужно сделать все возможное, чтобы Украина получила как можно больше возможностей противовоздушной обороны", – отметил Остин.

Он заверил, что партнеры Украины делают все, чтобы государство смогло защитить себя, если страна-агрессор все-таки привлечет в бой свою авиацию.

"Пока они этого не сделали, потому что ПВО Украины было очень эффективным", – сказал министр обороны США.

Эксперты отмечают, что первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину оказались тяжелыми для российской авиации. Именно поэтому Москва ограничила использование военных самолетов в воздушном пространстве Украины.

Чиновник из американской администрации считает, что тот факт, что сухопутные силы РФ истощены, является "лучшим показателем того, что они могут применить средства воздушного боя".

Напомним, по итогам очередного заседания в формате "Рамштайн" 14 февраля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что партнеры передадут государству больше средств ПВО, танков, артиллерии, снарядов, а также будет больше обучения украинских военных. Президент отметил, что не все из помощи следует озвучивать публично.

Источники в Белом доме считают, что переломный момент в войне в Украине наступит весной 2023 года. Тогда ожидается и новое наступление российских оккупантов, и контрнаступление украинских войск.

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